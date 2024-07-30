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Giriş Tarihi: 30.7.2024 18:16 Son Güncelleme: 30.7.2024 21:30

Malatya’da silahlı saldırıda ölü sayısı 3’e yükseldi

Malatya'da polis memuru Murat Baytok, babasına ait markette aile içi anlaşmazlık nedeniyle çıkan tartışmada üzerinde  taşıdığı silahla  annesi Gülhan Baytok (59) ile akrabaları Abdullah Çay (35) ve Şeref Çay’ı (60) öldürüp, 2 kişiyi de yaraladı.

Tahir ÖZÇELİK Tahir ÖZÇELİK
Malatya’da silahlı saldırıda ölü sayısı 3’e yükseldi

Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Babasının işlettiği markete giden polis memuru Murat Baytok ile burada annesi ve akrabaları arasında aile içi anlaşmazlık nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Murat Baytok, üzerinde çıkardığı silahla Baytok'un annesi Gülhan Baytok (59) ile Abdullah Çay, Şeref Çay, Remziye Çay ve Kadriye Çay yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 5 yaralı, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. İl Emniyet Müdürü Arif Çankal da olay yerine gelerek bilgi aldı.

Olay yerine Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Gülhan Baytok, Abdullah Çay ve Şeref Çay, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından Murat Baytok polise teslim olduğu öğrenildi.

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Malatya’da silahlı saldırıda ölü sayısı 3’e yükseldi
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