Malatya’da silahlı saldırıda ölü sayısı 3’e yükseldi

Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Babasının işlettiği markete giden polis memuru Murat Baytok ile burada annesi ve akrabaları arasında aile içi anlaşmazlık nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Murat Baytok, üzerinde çıkardığı silahla Baytok'un annesi Gülhan Baytok (59) ile Abdullah Çay, Şeref Çay, Remziye Çay ve Kadriye Çay yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 5 yaralı, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. İl Emniyet Müdürü Arif Çankal da olay yerine gelerek bilgi aldı.

Olay yerine Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Gülhan Baytok, Abdullah Çay ve Şeref Çay, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından Murat Baytok polise teslim olduğu öğrenildi.