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Giriş Tarihi: 3.5.2023 10:00 Son Güncelleme: 3.5.2023 10:22

Malatya’da tartıştığı kadını öldüren kişi aynı silahla kendini vurdu

Malatya’da 52 yaşındaki bir şahıs gönül ilişkisi yaşadığı ileri sürülen bir çocuk annesi Zeliha Temel’i silahla başından vurarak öldürdükten sonra aynı silahla intihara kalkıştı.

Tahir ÖZÇELİK Tahir ÖZÇELİK
Malatya’da tartıştığı kadını öldüren kişi aynı silahla kendini vurdu

Malatya merkez Özalper Mahallesi Yüzük Caddesi üzerinde bulunan apartman dairesinde meydana geldi. Emekli Uzman Çavuş olan ve mahallede emlakçılık yapan 52 yaşındaki Mesut Demirhan, evine gittiği 42 yaşındaki Zeliha Temel'e tabanca ile ateş açarak vurdu. Mesut Demirhan, daha sonra aynı silahı kendi başına ateşleyerek intihara teşebbüs etti.

Komşularının yaptığı ihbar üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri yaptıkları müdahalede Zeliha Temel hayatını kaybetti, Mesut Demirhan ise yaralı olduğunu belirledi.

Olayda öldürülen kadının 1, yaralanan şahsın ise 2 çocuklu ve her ikisinin de eşlerinden boşanmış olduğu öğrenildi.

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Malatya’da tartıştığı kadını öldüren kişi aynı silahla kendini vurdu
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