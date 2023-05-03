Malatya’da tartıştığı kadını öldüren kişi aynı silahla kendini vurdu

Malatya merkez Özalper Mahallesi Yüzük Caddesi üzerinde bulunan apartman dairesinde meydana geldi. Emekli Uzman Çavuş olan ve mahallede emlakçılık yapan 52 yaşındaki Mesut Demirhan, evine gittiği 42 yaşındaki Zeliha Temel'e tabanca ile ateş açarak vurdu. Mesut Demirhan, daha sonra aynı silahı kendi başına ateşleyerek intihara teşebbüs etti.

Komşularının yaptığı ihbar üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri yaptıkları müdahalede Zeliha Temel hayatını kaybetti, Mesut Demirhan ise yaralı olduğunu belirledi.

Olayda öldürülen kadının 1, yaralanan şahsın ise 2 çocuklu ve her ikisinin de eşlerinden boşanmış olduğu öğrenildi.