Malatya’da tefecilere büyük darbe: 3 Tutuklama

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda, yüksek faizle borç vererek vatandaşları mağdur eden aralarında bir kuyumcunun da bulunduğu bir şebeke çökertildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Emniyet güçleri 3 ay boyunca fiziki ve teknik takip yürüterek şüphelilerin faaliyetlerini detaylı bir şekilde izledi. Bu çalışmalar neticesinde, mağdurları senet imzalamaya zorlayan aralarında kuyumculuk adı altında faaliyet yönetenlerinde bulunduğu 8 şüpheli tespit edildi. Savcılık talimatıyla harekete geçen ekipler, şüphelilere ait 2'si iş yeri olmak üzere toplam 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

ARAMALARDA ÇOK SAYIDA DELİL ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda alacak kısmı boş 3 adet senet, mağdurlara ait borç ve ödeme vadelerini gösteren listeler, borç bilgilerinin kayıtlı olduğu 2 ajanda ve suçtan elde edildiği düşünülen 70 Bin TL nakit para ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.