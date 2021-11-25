Malatya’da telefonda dolandırıcılık operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, K.D'nin 475 bin lirasının telefonda kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan kişilerce dolandırılmasına ilişkin çalışma başlattı.

Müştekinin parayı Fahri Kayahan Caddesi'nde dolandırıcılara elden verdiğini belirtmesi üzerine ekipler, 60 güvenlik kamerasından yaklaşık 30 saatlik görüntüyü inceledi.

Üç şüphelinin Adana'da yaşadığını tespit eden ekipler, bu kentteki polislerle irtibata geçerek zanlıların yakalanmasını sağladı.

Gözaltına alınarak Malatya'ya getirilen 3 şüpheliden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.