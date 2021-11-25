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Giriş Tarihi: 25.11.2021 13:18

Malatya'da telefonda dolandırıcılık operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

AA
Malatya’da telefonda dolandırıcılık operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Malatya'da, telefonla aradıkları kişiye kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak 457 bin lira dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, K.D'nin 475 bin lirasının telefonda kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan kişilerce dolandırılmasına ilişkin çalışma başlattı.

Müştekinin parayı Fahri Kayahan Caddesi'nde dolandırıcılara elden verdiğini belirtmesi üzerine ekipler, 60 güvenlik kamerasından yaklaşık 30 saatlik görüntüyü inceledi.

Üç şüphelinin Adana'da yaşadığını tespit eden ekipler, bu kentteki polislerle irtibata geçerek zanlıların yakalanmasını sağladı.

Gözaltına alınarak Malatya'ya getirilen 3 şüpheliden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Malatya'da telefonda dolandırıcılık operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
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