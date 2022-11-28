Malatya’da uyuşturucu operasyonlarında yakalananlardan 6’sı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, 1 kilo 426 gram toz esrar, 1 kilo 576 gram kubar esrar, 60 gram metamfetamin, 205 sentetik hap, 2 hassas terazi, 2 tabanca, 2 pompalı tüfek, çok sayıda fişek ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 6 bin 960 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 6'sı tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.