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Giriş Tarihi: 11.9.2022 13:36

Malatya'da vinç kazasında 3 kişi hayatını kaybetti! Şüpheliler adliyede

Malatya'da, bir konut inşaatında kule vincin kırılan bomu, çalışanların üzerinde düşmesi sonucu 3 işçi yaşamını yitirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan vinç operatörü ile 2 kişi adliyeye sevk edildi, ölen işçilerin cenazeleri ise, memleketlerine gönderildi.

DHA
Malatya’da vinç kazasında 3 kişi hayatını kaybetti! Şüpheliler adliyede

Olay, dün öğle saatlerinde Bostanbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Konut inşaatında çalışma yapan kule vincin bomunun bir kısmı kırılıp, işçilerin üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 4 işçi, ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Mesut Gündoğan (34), Fatih Kızılkaya (25) ve Mehmet Yel (22) doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Diğer yaralı işçi Musa Aydın'ın da (25) sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Adli tıptaki işlemlerinin ardından Mesut Gündoğan Gaziantep'e, Fatih Kızılkaya Ağrı'ya ve Mehmet Yel'in cenazesi ise memleketi Diyarbakır'a gönderildi.

'GÖRMEDİM'

Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan vinç operatörü Muhammet B., inşaat ustası Ömer G. ile Yakup G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

3 şüpheli adliyeye getirildikleri esnada gazetecilerin olayla ilgili sorduğu soruya "Görmedim" yanıtını verdi.

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Malatya'da vinç kazasında 3 kişi hayatını kaybetti! Şüpheliler adliyede
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