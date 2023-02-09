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Giriş Tarihi: 9.2.2023 17:19 Son Güncelleme: 9.2.2023 17:37

Malatya’da yaralar sarılıyor

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin deprem bölgesi Malatya’daki çalışmalarını sürdürüyor.

Fatma Nur AKKİŞİ Fatma Nur AKKİŞİ
Malatya’da yaralar sarılıyor

Depremden etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için yardım dağıtımlarını koordine eden Başkan Bilgin, ziyaret ettiği çadırlardaki depremzedelere geçmiş olsun dileklerini ileterek dayanışmayla bu zor günlerin geride kalacağını söyledi.

Deprem felaketinin ardından Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Malatya Valisi Hulusi Şahin ve Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kadir Algın ile birlikte kent merkezinde yürütülen arama-kurtarma çalışmalarını yakından takip ederek ekiplerden bilgi alarak depremzedeleri ziyaret etmeye devam ediyor.

Malatya'daki çalışmalarını sürdüren Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, çadırlardaki depremzedeleri ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Depremin yaşandığı ilk günden itibaren iş makinesi, ekipman ve ekiplerle birlikte Malatya'daki arama-kurtarma faaliyetlerine destek veren Başkan Bilgin, enkaz kaldırma çalışmalarını inceleyerek ekiplere kolaylıklar diledi. Devletin tüm imkanlarıyla bölgede yer aldığını kaydeden Bilgin, dayanışmayla bu zor günlerin geride kalacağını söyledi.

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Malatya’da yaralar sarılıyor
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