Malatya’da zincirleme kaza: 6 yaralı

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sıkıştığı araçlardan itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak, sağlık görevlilerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan sürücü Abdulkadir S.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, diğer yaralıların ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Bir süre trafiğe kapanan yol araçların kaldırılmasıyla ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.