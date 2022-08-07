Malatya’da zincirleme kaza: 9 kişi yaralandı!

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sıkıştığı araçlardan itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak, sağlık görevlilerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Bir süre trafiğe kapanan yol araçların kaldırılmasıyla ulaşıma açıldı.