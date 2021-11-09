Malatya Sıtmapınarı caddesinde 2 katlı bir bina çöktü. Giriş katında dükkanların bulunduğu binanın çevresinde güvenlik önlemi alındı. Bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmaları sırasında 14 kişi, enkazdan yaralı kurtarıldı.
Malatya'daki binanın çökme anı farklı bir açıdan görüntülendi! İşte o anlar | Video
Enkaz altında toplam 20 kişinin olduğu tahmin ediliyor. Ekiplerin göçük altındaki vatandaşları kurtarma çalışmaları sürüyor.
FAHRETTİN ALTUN: DEVLET TÜM İMKANLARIYLA BÖLGEDE
İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medyada yaptığı açıklamada "Malatya'da bir binada meydana gelen göçük nedeniyle oluşan enkaz sonrası arama-kurtarma çalışmaları devam etmektedir.
Devletimiz tüm imkanlarıyla ve kurumlarıyla bölgededir. Göçükten etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Duamız, kalbimiz Malatyalı kardeşlerimizle…" ifadelerini kullandı.
ÇÖKME ANI KAMERALARA SANİYE SANİYE YANSIDI
Malatya'da çöken bina saniye saniye kameralara yansıdı. Görüntülerde binanın büyük bir şiddetle çöktüğü ve vatandaşların karşı kaldırıma kaçtığı görülüyor.
Malatya'daki binanın çökme görüntüleri ortaya çıktı! İşte o anlar | Video