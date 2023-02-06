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Giriş Tarihi: 6.2.2023 23:32

Malatya'daki bir binanın enkazından 17 saat sonra 5 kişi kurtarıldı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde Malatya'da yıkılan bir binanın enkazından 4'ü kadın 1'i çocuk 5 kişi kurtarıldı

AA
Malatya’daki bir binanın enkazından 17 saat sonra 5 kişi kurtarıldı

Yeşilyurt ilçesine bağlı Çiftlik Caddesi'ndeki 9 katlı Bulut Apartmanı'nda, enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Ekipler, 7,7 büyüklüğündeki depremden yaklaşık 17 saat sonra 4'ü kadın 1'i çocuk 5 kişiyi kurtardı.

Yaralı olarak enkazdan çıkarılan Döndü Karaca (48), Gülhatun Gürbüz (63), Ömer Gürbüz (12), Esra Altaş (20) ve Duygu Karaca (40), sağlık ekiplerince ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Bu arada, yıkılan binanın çevresinde vatandaşlar da enkaz altında kalan yakınlarından haber bekliyor.

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Malatya'daki bir binanın enkazından 17 saat sonra 5 kişi kurtarıldı
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