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Giriş Tarihi: 10.2.2023 19:25 Son Güncelleme: 10.2.2023 19:48

Malatya´daki depremzedeler Elazığ´da ameliyat edildi

Kahramanmaraş´ta meydana gelen depremler nedeniyle Malatya´da enkaz altında kalan 2 kişi Elazığ´da tedavi altına alınarak taburcu edildi.

AHMET ÇÖTELİ AHMET ÇÖTELİ
Malatya´daki depremzedeler Elazığ´da ameliyat edildi

Kahramanmaraş´ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin ardından binlerce insan hayatını kaybederken onbinlerce insan ise yaralandı. Depremin ardından enkaz altında kalıp ekipler tarafından kurtarılan depremzedelerin tedavisi de yapılıyor.

Bu kapsamda Malatya´da enkaz altında kalan 13 yaşındaki Serkan Bayram ve 76 yaşındaki Cemile Yeşilkaya ekipler tarafından kurtarılarak Elazığ´a sevk edildi. Elazığ´da özel bir hastanede ortopedi uzmanı Dr. Süleyman Gürbüz tarafından ameliyata alınan depremzedeler başarılı geçen operasyonlarla sağlıklarına kavuştu. Tedavisi biten depremzedeler hastanede bir süre daha misafir edilecek.

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Malatya´daki depremzedeler Elazığ´da ameliyat edildi
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