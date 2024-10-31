Malatya’dan gelip kiracısına dehşeti yaşattı

İstanbul'daki evini 5 sene önce kiraya veren kadın, hakkında şikâyetler aldığı ve ödeme yapmadığını öne sürdüğü kiracıyla telefonda tartıştı. 13 Eylül'de Malatya'dan Maltepe'ye gelen ev sahibi, kızıyla beraber kiracısıyla kavga etti. Kızıyla birlikte eline geçirdikleri taşla camları kıran kadın, dakikalarca küfrederek kiracısını dışarı çıkarmaya çalıştı. Sokaktaki çöp konteynerini de tekmeleyen kadın, 'Bu kadını bıçaklayacağım, öldüreceğim, yaşatmayacağım' diyerek tehditler savurdu. Yanına gelen mahalleliye de bağıran kadın sokağı ayağa kaldırdı. Yaşanan o anları mahalle sakinleri cep telefonuyla kameraya aldı. Öte yandan yaşanan olayın ardından ev sahibi kadın ve kızının polis gelmeden kaçtığı öğrenildi. DHA