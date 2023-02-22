Malatyalı depremzede Yağır: "Memleketimizi terk etmeyiz geri döneceğiz"

6 Şubat tarihinde saat 04.17'de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 şiddetinde ve aynı gün saat 13,24'de Elbistan merkezli 7,6 şiddetinde meydana gelen ve 10 ilde yıkıcı etkisinin ardından binlerce kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi de acılarını unutmak için başka şehirlere gitmek zorunda kaldı.

Afetin acılarını ve yaşadıklarını bir türlü unutamadıklarını aktaran Yağır, meydana gelen ikinci depremin olabileceğini düşünmediklerini belirtti.

Kırıkkalelilerin sıcak ilginin kendilerini ziyadesiyle memnun ettiklerini anlatan Yağır, "Malatya merkezde çiftçilik yapıyorum ve 3 çocuk babasıyım. Bu süreçte özellikle çocuklar çok etkilendiler. Bir hafta kadar Malatya'da kaldık. Artçı depremler devam edince Malatya'dan dışarı çıkmak durumunda kaldık ve Kırıkkale'ye geldik." dedi.

Deprem anında evlerinde çocuklarıyla birlikte olduğunu hatırlatan Yağır, şunları söyledi: "12 katlı binanın 3. katında kalıyorduk ve bina 5 yıllık bir binaydı. İlk depremde uyanır uyanmaz çocuklarımla telaşa düştüm. Evde küçük çatlaklar oluştu. Çocuklar çok etkilendi. Depremden sonra sokağa indik. Sonrasında çocuklar eve tekrar dönmek istemedi. Dışarıda kar yağıyordu ve soğukta vardı. 3-4 saat arabanın içinde bekledik. Hep şöyle düşündük birinci depremden sonra ikici deprem olmaz diye. İkinci depremi beklemiyorduk. Eve çıktık. Birkaç saat sonra ikinci depreme yakalandık. Çocukları alarak zor bir şekilde aşağıya indik. İnene kadar deprem devam etti. Çocukların her birisi bir tarafa koştu. Bir çocuğumu sonradan buldum. Bunun tedirginliğini de çok yaşadım. Zor bir süreçti. Ateş düştüğü yeri yakıyor. İlk gün spor salonunda kaldık. Depremler devam edince orayı da boşalttılar. Sonra KYK yurduna geçtik. 3-4 gün burada kaldık. Bu süreçte çocukların psikolojileri çok bozuldu. Çocuklar bir anonsta bile deprem var diye koşarak dışarı çıkıyor. Büyük travma yaşadılar. Bunu da il dışına çıkarak aşacağımızı düşündüm ve Kırıkkale'ye geldik."

Deprem sonrasında devletin ve vatandaşların büyük desteğini gördüklerine dikkat çeken Yağır, sözlerini şöyle sürdürdü: "İlk günde sıcağı sıcağına kimsenin kimseden beklentisi yok. Herkes başının çaresine bakıyor. Bir yanda kar yağıyor, çocukların ayakkabısı yok. Soğuk etkiliyor yani. Daha sonra sağ olsunlar her yerden yardımlar gelmeye başladı. Yani devlette oradaydı, asker de oradaydı, polisler olsun herkes oradaydı. Mağdur olmayanlar koştular oraya. Birçok kişi arkadaşını kaybetti. Çocukları ile vefat eden arkadaşlarım var. Hayat devam ediyor. Hayata adapte olmak zorundayız. Tekrardan döneceğiz. İşin aslı gidecek yerimiz de yok. Detaylı denetleme yapıldıktan sonra evimize tabiki döneceğiz."

Kırıkkale öğretmenevinde konakladıklarını söyleyen depremzede Yağır, "Özellikle Kırıkkale halkından çok memnunuz. Nereye gitsek ilgiyle karşılanıyoruz. Berbere gittim berber para almadı ve kendini yalnız hissetme diye bana güç verdi. Her zaman seni misafir edebilirim diyor. Devlet öğretmenevini bize açtı sağ olsun, var olsun devletimiz." ifadelerini kullandı.