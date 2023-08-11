Haberler Yaşam Haberleri Malatya’nın deprem bilançosu; 1 bina yıkıldı, 2 bina yan yattı, 23 kişi yaralandı
Giriş Tarihi: 11.8.2023 11:13 Son Güncelleme: 11.8.2023 11:41

Malatya’nın deprem bilançosu; 1 bina yıkıldı, 2 bina yan yattı, 23 kişi yaralandı

Malatya il merkezi, saat 20.47'de meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremle sallandı.

Tahir ÖZÇELİK Tahir ÖZÇELİK
Malatya’nın deprem bilançosu; 1 bina yıkıldı, 2 bina yan yattı, 23 kişi yaralandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 5.3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Malatya'da meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depremin ardından çevre illerinde hissettiği depremde vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi.
Çevre illerde de hissedilen deprem sonrası vatandaşlar sokağa döküldü. Artçı sarsıntıların sürdüğü kentte evlerine girmeye korkan çok sayıda vatandaşın park ve sokaklardaki endişeli bekleyişi devam etti.

BELEDİYELERiN SOSYAL TESİSLER GECE SABAHA KADAR AÇIK KALDI

Depremin ardından evlerine giremeyerek park ve bahçelerde geceyi geçirmeye çalışan vatandaşlar için kent genelindeki sosyal tesisler hizmete açıldı. Birçok vatandaş da, geceyi araçlarında geçirdi.

23 KİŞİ YARALANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Malatya'da, Kandilli Rasathanesi'ni göre saat 20.47'de meydana gelen 5.2 büyüklüğünde, AFAD'a göre ise saat 20.48'de meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremde 23 vatandaşın yaralandığını, 1 metruk binanın yıkıldığını, 2 ağır hasarlı binanın ise yan yattığını bildirdi.

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Malatya’nın deprem bilançosu; 1 bina yıkıldı, 2 bina yan yattı, 23 kişi yaralandı
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