Malatya’nın en acı günü: 6 Şubat

Malatya'da 1237 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 444 kişinin de yaralandığı asrın felaketinin yıl dönümünde kentte anma 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından koordinatör bakan olarak Malatya'ya gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, depremin birinci yıl dönümünde deprem şehitlerini mezarlarını ziyaret etti.

Malatya Şehir Mezarlığı'nda bulunan deprem şehitliğine giderek burada depremde vefat eden vatandaşların mezarlarını ziyaret eden Bakan Ersoy, deprem şehitlerinin yakınlarına da baş sağlığı diledi.

Mezar ziyaretlerinin ardından Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından depremde Malatya'da hayatını kaybedenlerini isimlerinin bulunduğu 6 Şubat Deprem Şehitleri Anıtı'nı da ziyaret eden Bakan Ersoy, anıta karanfil bıraktı.