Malazgirt Zaferi’nin 954’üncü yıl dönümü kutlamaları Ahlat’ta başladı

Recep Tayyip Erdoğan Ahlat Millet Bahçesi'nde düzenlenen ve Konya Büyükşehir Belediyesi Mehteran takımının konseri ile başlayan açılışta, Kur'an-ı Kerim tilaveti, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.

Açılışta konuşan Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Malazgirt Zafer'nin bir savaşın galibiyeti değil, Sultan Alparslan'ın cesaretiyle Anadolu'yu ebedi yurt yapan tarihi bir dönüm noktası olduğunu söyledi. AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu da İsrail'in kadın ve çocuk demeden yaptığı soykırıma değinerek, "954 yıl önce Malazgirt'te başlayan etnik kökenine bakmaksızın, ırkına bakmaksızın bu memleketin mayasını yoğurmak için, bu memleketin kaderini birleştirmek için bir araya gelmiş insanların burada göstermiş olduğu o muhteşem mücadeleyi günümüze taşımak için bu etkinlikleri yapıyoruz" dedi. Okçular Vakfı Genel Müdürü Ali İhsan Öz, Ahlat'ın zafer kapısı olduğunu vurguladı. Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez ise şunları söyledi: "Anadolu'daki Türk varlığının temeli olan 1071 Malazgirt Savaşı öncesinde Sultan Alparslan Hazretleri karargahını Ahlat'a kurdu. Malazgirt ovasına buradan hareket etti. Kazanılan zafer sonrasında savaşta şehadet şerbetini içerek şehit düşen askerlerimiz Ahlat'a defnedildi. Bağrından misafir ettiği binlerce şehidin ihtişam olan mezar taşları ve zarif kümbetler 700 yıldan beridir tarihe tanıklık etmeyi sürdürürken Ahlat'a müstesna bir görünüm de kazandırdılar. Ahlat'ın kabristanları ölümü güzelleştirirken Türklerin Orta Asya'dan getirdiği sanatına an be an sahne olurken bu topraklara kök salışımızın sahip oluşumuzun belgeleri ve tapu kayıtları oldular. Bugün burada tekrar muhabbet ile kucaklaşırken, bugün Malazgirt ruhu şenlikleri yeniden şekillenirken, bugün büyük ve güçlü Türkiye'nin şafağı sökerken Ahlat'ta mütevazi bir yerleşkeden çağlar ötesine fışkıracak yeni hamlelerin de doğum sancılarını yaşamaktayız." Daha sonra Ankara Emniyet Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timlerinin yaptığı zeybek ve motor gösterisi yoğun ilgi gördü.