Maldivler Havaalanı Nerede? Maldivler’de Kaç Tane Havalimanı Var, İsimleri Neler?

Birçok ada ülkesinde olduğu gibi, Maldivler'de de adalar arası ulaşım büyük önem taşır. Bu nedenle, ülkenin havalimanları yalnızca dış dünya ile bağlantıyı sağlamakla kalmaz, aynı zamanda adalar arasındaki ulaşımı da kolaylaştırır. Ancak Maldivler'e gitmeyi planlayanlar Maldivler Havaalanı nerede, kaç tane havalimanı var, isimleri neler soruları hakkında yeterince bilgi sahibi olmadan yolculuk yapmayı düşünmemeli ve yolculuk hakkında planlar yapmamalıdır.

Maldivler Havaalanı Nerede?

Maldivler'in ana havaalanı olan Velana Uluslararası Havalimanı, başkent Malé'nin hemen yanında, Hulhulé Adası üzerinde yer almaktadır. Hulhulé Adası, Malé şehrine deniz yoluyla yaklaşık 10 dakikalık bir mesafededir. Velana Uluslararası Havalimanı, Maldivler'in dış dünyaya açılan ana kapısıdır ve uluslararası uçuş trafiğinin büyük bir kısmını karşılar. Havalimanının konumu, Malé'ye yakınlığı sayesinde başkent ve çevresindeki adalara ulaşımı oldukça kolaylaştırır.

Maldivler'de Kaç Tane Havalimanı Var, İsimleri Neler?

Maldivler'de toplam 18 havalimanı bulunmaktadır. Bunların 3 tanesi uluslararası, geri kalanları ise iç hatlara hizmet veren bölgesel havalimanlarıdır. İşte Maldivler'deki havalimanlarının tam listesi: