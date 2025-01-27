Maldivler Havaalanı Nerede? Maldivler’de Kaç Tane Havalimanı Var, İsimleri Neler?

Birçok ada ülkesinde olduğu gibi, Maldivler'de de adalar arası ulaşım büyük önem taşır. Bu nedenle, ülkenin havalimanları yalnızca dış dünya ile bağlantıyı sağlamakla kalmaz, aynı zamanda adalar arasındaki ulaşımı da kolaylaştırır. Ancak Maldivler'e gitmeyi planlayanlar Maldivler Havaalanı nerede, kaç tane havalimanı var, isimleri neler soruları hakkında yeterince bilgi sahibi olmadan yolculuk yapmayı düşünmemeli ve yolculuk hakkında planlar yapmamalıdır.
Maldivler'in ana havaalanı olan Velana Uluslararası Havalimanı, başkent Malé'nin hemen yanında, Hulhulé Adası üzerinde yer almaktadır. Hulhulé Adası, Malé şehrine deniz yoluyla yaklaşık 10 dakikalık bir mesafededir. Velana Uluslararası Havalimanı, Maldivler'in dış dünyaya açılan ana kapısıdır ve uluslararası uçuş trafiğinin büyük bir kısmını karşılar. Havalimanının konumu, Malé'ye yakınlığı sayesinde başkent ve çevresindeki adalara ulaşımı oldukça kolaylaştırır.
Maldivler'de toplam 18 havalimanı bulunmaktadır. Bunların 3 tanesi uluslararası, geri kalanları ise iç hatlara hizmet veren bölgesel havalimanlarıdır. İşte Maldivler'deki havalimanlarının tam listesi:
Velana Uluslararası Havalimanı (MLE) – Başkent Malé'nin yanındaki Hulhulé Adası'nda yer alır ve ülkenin ana havalimanıdır.
Gan Uluslararası Havalimanı (GAN) – Addu Atolü'nde bulunur ve ülkenin güneyindeki önemli bir ulaşım merkezidir.
Hanimaadhoo Uluslararası Havalimanı (HAQ) – Haa Dhaalu Atolü'nde yer alır ve kuzey bölgesindeki uluslararası uçuşlara hizmet verir.
Maafaru Uluslararası Havalimanı (NMF) – Noonu Atolü'ndedir ve özellikle lüks tatil köylerine erişim için kullanılır.
Dharavandhoo Havalimanı (DRV) – Baa Atolü'nde bulunur ve bölgesel uçuşlara hizmet verir.
Kooddoo Havalimanı (GKK) – Gaafu Alif Atolü'nde yer alır ve iç hat uçuşlarını destekler.
Kaadedhdhoo Havalimanı (KDM) – Gaafu Dhaalu Atolü'nde bulunur ve bölgesel uçuşlar için kullanılır.
Villa International Maamigili (VAM) – Alifu Dhaalu Atolü'nde yer alır ve özel olarak bazı lüks tatil köyleri tarafından işletilir.
Thimarafushi Havalimanı (TMF) – Thaa Atolü'nde bulunur ve iç hat uçuşlarına hizmet eder.
Ifuru Havalimanı (IFU) – Raa Atolü'nde yer alır ve turistlerin adalar arası ulaşımında önemli bir rol oynar.
Kulhudhuffushi Havalimanı (HDK) – Haa Dhaalu Atolü'nde yer alır ve iç hat seferleri düzenlenir.
Funadhoo Havalimanı (FND) – Shaviyani Atolü'nde bulunur ve iç hat uçuşları için kullanılır.
Fuvahmulah Havalimanı (FVM) – Fuvahmulah Adası'nda bulunur ve Güney Maldivler'e ulaşımda önemli bir noktadır.
Hoarafushi Havalimanı (HRF) – Haa Alif Atolü'nde yer alır ve iç hat seferlerine hizmet eder.
Madivaru Havalimanı (LMV) – Lhaviyani Atolü'nde bulunur ve bölgedeki tatil köylerine ulaşım sağlar.
Kulhudhuffushi Havalimanı (KHD) – Kuzey Maldivler'deki Haa Dhaalu Atolü'ne hizmet eden önemli bir ulaşım noktasıdır.
Dhaalu Havalimanı (DDD) – Dhaalu Atolü'nde yer alır ve iç hat uçuşları için kullanılır.
Kadhdhoo Havalimanı (KDO) – Laamu Atolü'nde bulunan bu havalimanı, iç hat seferleri için önemli bir noktadır.