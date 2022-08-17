Malezya Kraliçesi: Kapadokya’dan mağara ev almak ve burada yaşamak istiyorum

Kraliçe yaptığı açıklamada, "Ben daha önce de tarihi yer olarak bilinen Kapadokya'yı gezmeyi çok istiyordum. Ankara'ya çok yakın olduğunu belirtmek istiyorum. Daha önce de gelmek isterdim fakat ancak fırsat bulabildiğim için bugün geldim. Hatta buradan bir cave (mağara) daire almak istiyorum. Burada yaşamak istiyorum" dedi.