Malezya Kraliçesi: Kapadokya’dan mağara ev almak ve burada yaşamak istiyorum

Malezya Kraliçesi Tunku Azizah Aminah Maimunah Kapadokya'yı gezdi.
Ailesiyle birlikte özel uçakla Kapadokya'ya gelen Kraliçeyi, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel Kapadokya Havalimanında karşıladı.
Yetkililerden bilgi alan Kraliçe Tunku Azizah Aminah Maimunah, Kapadokya'yı çok sevdiğini söyledi.
Kraliçe yaptığı açıklamada, "Ben daha önce de tarihi yer olarak bilinen Kapadokya'yı gezmeyi çok istiyordum. Ankara'ya çok yakın olduğunu belirtmek istiyorum. Daha önce de gelmek isterdim fakat ancak fırsat bulabildiğim için bugün geldim. Hatta buradan bir cave (mağara) daire almak istiyorum. Burada yaşamak istiyorum" dedi.