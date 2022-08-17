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Giriş Tarihi: 17.8.2022 12:55 Son Güncelleme: 17.8.2022 13:14

Malezya Kraliçesi: Kapadokya’dan mağara ev almak ve burada yaşamak istiyorum

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Ankara’ya gelen Malezya Kralı Sultan Abdullah Ri’ayatuddin Al-Mustafa Biilah Şah’ın eşi Kraliçe Tunku Azizah Aminah Maimunah Kapadokya’ya gelerek tarihi ve turistlik mekanları gezdi.

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Malezya Kraliçesi: Kapadokya’dan mağara ev almak ve burada yaşamak istiyorum

Malezya Kraliçesi Tunku Azizah Aminah Maimunah Kapadokya'yı gezdi.

Ailesiyle birlikte özel uçakla Kapadokya'ya gelen Kraliçeyi, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel Kapadokya Havalimanında karşıladı.

Daha sonra Göreme Açık Hava Müzesi'ne gelen Kraliçe Tunku Azizah Aminah Maimunah ve ailesi kendileri için hazırlanan özel araçlarla müzeyi gezdi.

Yetkililerden bilgi alan Kraliçe Tunku Azizah Aminah Maimunah, Kapadokya'yı çok sevdiğini söyledi.

Kraliçe yaptığı açıklamada, "Ben daha önce de tarihi yer olarak bilinen Kapadokya'yı gezmeyi çok istiyordum. Ankara'ya çok yakın olduğunu belirtmek istiyorum. Daha önce de gelmek isterdim fakat ancak fırsat bulabildiğim için bugün geldim. Hatta buradan bir cave (mağara) daire almak istiyorum. Burada yaşamak istiyorum" dedi.

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Malezya Kraliçesi: Kapadokya’dan mağara ev almak ve burada yaşamak istiyorum
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