Malezya’da 400 bin çeşit çiçekli festival

Güneydoğu Asya ülkesi Malezya'nın Putrajaya şehrindeki geleneksel "Royal Floria Putrajaya 2022" çiçek festivali, 10 bin orkide çiçeği de dahil farklı türlerden 400 binden fazla çiçeği ziyaretçilerin beğenisine sunuyor. Malezya Kraliçesi Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah'ın katılımıyla gerçekleştirilen açılışta, festival, "Muhteşem Floria" sloganıyla öne çıkarıldı. Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah ve Kraliçe Tunku Azizah'ın adına düzenlenen en büyük çiçek ve bahçe vitrini ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor. AA