Mali polis tefecilik çetesini çökertti: 14 gözaltı

Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 6 tüfek, 3 tabanca, kuru sıkı tabanca, 115 fişek ve kartuş, mağdur şahıslara ait çok sayıda evrak, çek ve dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin, mağdur ve müştekilere ait çekleri değerinin altında kırarak bu işten yüksek miktarlarda komisyon aldıkları, galerilerinde satışa sunulan araçları mağdur ve müştekilere satılmış gibi göstererek yüksek faiz oranlarıyla tefe usulü para verdikleri öğrenildi.