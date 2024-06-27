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Giriş Tarihi: 27.6.2024 15:30

Mali polis tefecilik çetesini çökertti: 14 gözaltı

İzmir’de Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kendilerini 'oto galerici' olarak gösterip 'tefecilik' yapan çeteyi düzenlediği operasyonla çökertti. Operasyonda 14 çete üyesi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin toplam 46 kişiyi mağdur ettikleri ve yaklaşık 127 milyon TL haksız kazanç elde ettiklerinin tespit edildiği kaydedildi.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Mali polis tefecilik çetesini çökertti: 14 gözaltı

Bayındır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir'de paraya ihtiyacı olan kişilere yönelik oto galerici görünümüyle çek kırma yoluyla tefecilik yapıldığı bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, önceki gün belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 6 tüfek, 3 tabanca, kuru sıkı tabanca, 115 fişek ve kartuş, mağdur şahıslara ait çok sayıda evrak, çek ve dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin, mağdur ve müştekilere ait çekleri değerinin altında kırarak bu işten yüksek miktarlarda komisyon aldıkları, galerilerinde satışa sunulan araçları mağdur ve müştekilere satılmış gibi göstererek yüksek faiz oranlarıyla tefe usulü para verdikleri öğrenildi.

Şüphelilerin toplam 46 kişiyi mağdur ettikleri ve yaklaşık 127 milyon TL haksız kazanç elde ettiklerinin tespit edildiği kaydedildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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Mali polis tefecilik çetesini çökertti: 14 gözaltı
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