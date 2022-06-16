Malikan’ı bu hale getiren sanığın cezası belli oldu! Fuhşa zorlayıp öldüresiye dövmüştü...

Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuksuz yargılanan Mustafa Y. salonda hazır bulundu. Son sözü sorulan Mustafa Y. kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmeyerek suçsuz olduğunu beratını talep etti. Malikan'ın avukatı ise sanığın savcılık mütalaası doğrultusunda cezalandırılmasını talep etti.
MAHKEME AFFETMEDİ
Son savunmaları ardından mahkeme karar için duruşmaya kısa bir ara verdi. Verilen aranın ardından mahkeme başkanı sanık Mustafa Y.'i Malikan Nootieva'yı öldürmeye teşebbüsten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Suçun teşebbüs halinde kaldığı için cezayı 13 yıla indirdi. Sanığın yağmadan ise berat ettiğini açıkladı. Sanığın karar kesinleşinceye kadar adli kontrol şartına devamına karar verdi. Karar kesinleşmesini ardından Mustafa Y. kalan cezasını çekmek için yeniden cezaevine girecek.
OLAY ŞÖYLE OLMUŞTU
Malikan Nootieva, 15 Kasım 2016'da Kırgızistan'dan Antalya'ya bir Kırgız arkadaşı aracılığıyla garsonluk yapmak ve üniversite okumak için Antalya'ya geldi. Arkadaşının tanıştırdığı S..Ç. adlı erkek tarafından para karşılığı Mustafa Y.'ye pazarlanan Nootieva, fuhuş batağına sürüklenmek istemeyip direnince 21 Aralık 2016 tarihinde levye demiri ile feci biçimde dövüldükten sonra Antalya- Korkuteli karayolu üzerine yol kenarına atıldı. Yoldan geçen araç sürücüleri "Yolda kadın cesedi var" diye 112 Hızır Acil'e bildirdi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Olay yerine gelen güvenlik güçleri yerde hareketsiz olarak kanlar içinde yatan Malikan Nootieva'nın yaşadığını fark edince durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kalbi iki kez duran Malikan'ın kalbini çalıştırdı. Ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan talihsiz kadın için doktorlar, "Yaşaması mucize" dedi. Üç ayı beyin ameliyatı geçiren Malikan, iki ay beyin cerrahi yoğun bakım ünitesinde yattı.
BEBEK GİBİ BAKTILAR
Hastanedeki tedavisinin ardından Malikan Nootieva'ya Antalyalı hayırsever Hamdi Kutluay evini açtı. Bu sırada kızlarının başına gelenleri duyan Malikan'ın Kırgızistan'da bulunan babası Raimbek ve annesi Adile Nootieva Antalya'ya geldi. Kızlarının bulunduğu eve yerleşti. Anne ve baba 16 Şubat'ta Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nden taburcu olan ve hiçbir şey hatırlamayan bir kelime konuşamayan kızlarına bir bebek gibi baktı. Yeni doğmuş bebek gibi Malikan'ı elleri ile besleyip, damla damla su içirdi. Atatürk Devlet Hastanesi'nde fizik tedavisi gördü. Toplamda bir yıl süren tedavinin ardından Malikan yaşama tutundu. Yeni doğmuş bebek gibi kelimeleri konuşmaya başladı. Bir yıl sonra yardımı ile yürümeye başladı.
YAPANI TEŞHİS ETTİ
Hakim karşısına çıkan Malikan Nootieva kendisine bu amasızlığı yapan Mustafa .Y'yi teşhis ederek olay gecesi kendisinin boğazını sıkıp küpesini kolyesini ve eşyalarını aldığını başına demir bir cisimle vurup hareket halinde iken araçtan attığını söyledi. Mustafa Y. kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi. Bir süre hapis yatan Mustafa Y tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
ÜLKESİNE DÖNDÜ
Malikan Nootieva yaşadığı korkunç olayların ardından 2019 yılında ülkesi Kırgızistan'a geri döndü. Ailesi Celalabat Tokdogöl'de tedavisine devam ettirdi. Malikan'ın 2 yıldır beklenen yazılı ifadesi ise 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesine ulaştı. Malikan artık geçirdiği beyin ameliyatları sonrasında kısmen engelli kaldığını söyledi. Olay anında net olarak hatırladığını da belirten Malikan, minibüsten nasıl atıldığını ve olay anında başına levye demiri ile vurularak çantasının altınlarını ve 3 bin dolar parasını da çalındıktan sonra öldü diye yol kenarına atıldığını tekrarladı. Malikan davasını kararı 10 Mayıs tarihinde çıkacak.