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Giriş Tarihi: 11.12.2021 10:16 Son Güncelleme: 11.12.2021 11:27

Mallar eksik çıkınca tırlar takip edildi! Yol kenarındaki nakliye vurgunu ortaya çıktı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Mallar eksik çıkınca tırlar takip edildi! Yol kenarındaki nakliye vurgunu ortaya çıktı

İstanbul Esenyurt’ta bir tekstil firmasının ana deposundan tırlara yükledikleri malların bir kısmını yol ortasında başka bir kamyona yükleyip çaldığı öne sürülen 4 kişilik nakliye çetesi Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği görevlilerince gözaltına alındı. Polisin yaptığı bir depo baskınında ise çalıntı mallardan yaklaşık 400 bin lira değerinde olan 364 koli ürün sahibine teslim edildi.

Esenyurt'ta bir tekstil firması sahibi iş adamı İ.A. ana depolarından gelen malların sürekli bir kısmında eksiklikler olduğunu belirterek polise şikayette bulundu. İddiaya göre ana depodan tam olarak kolilerle tırlara yüklenen mallar mağazalara ulaştığında eksik çıkıyordu. Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği polisleri çalışma başlattı.



YOL KENARINDA BAŞKA ARACA NAKLETTİLER

Yapılan çalışmalarda depodan yüklenen tırları takibe alan Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği görevlileri tırın yol kenarında durup malların bir kısmının başka bir araca nakledildiği ortaya çıktı. Yapılan operasyonda nakliye dolandırıcılığı yapan 4 kişi gözaltına alındı.

HEPSİ TUTUKLANDI

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler Baki Ç. (56), Veli Ç. (35), Sezer Ç. (33) ve Refik D. (54) Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



MALLAR SAHBİNE TESLİM EDİLDİ

Polis şüphelilerin malları götürdüğü depoda yaklaşık değeri 400 bin lira olan 364 koli ürünü sahiplerine teslim etti.

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Mallar eksik çıkınca tırlar takip edildi! Yol kenarındaki nakliye vurgunu ortaya çıktı
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