Mallar eksik çıkınca tırlar takip edildi! Yol kenarındaki nakliye vurgunu ortaya çıktı

Esenyurt'ta bir tekstil firması sahibi iş adamı İ.A. ana depolarından gelen malların sürekli bir kısmında eksiklikler olduğunu belirterek polise şikayette bulundu. İddiaya göre ana depodan tam olarak kolilerle tırlara yüklenen mallar mağazalara ulaştığında eksik çıkıyordu. Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği polisleri çalışma başlattı.





YOL KENARINDA BAŞKA ARACA NAKLETTİLER



Yapılan çalışmalarda depodan yüklenen tırları takibe alan Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği görevlileri tırın yol kenarında durup malların bir kısmının başka bir araca nakledildiği ortaya çıktı. Yapılan operasyonda nakliye dolandırıcılığı yapan 4 kişi gözaltına alındı.



HEPSİ TUTUKLANDI



Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler Baki Ç. (56), Veli Ç. (35), Sezer Ç. (33) ve Refik D. (54) Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.





MALLAR SAHBİNE TESLİM EDİLDİ



Polis şüphelilerin malları götürdüğü depoda yaklaşık değeri 400 bin lira olan 364 koli ürünü sahiplerine teslim etti.