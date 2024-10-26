Mallarını satmak istemedi cani eşinin kurbanı oldu

Konya'daki öğretmen cinayetinin altından 'taşınmazların satılması' meselesi çıktı. Öğretmen Ebru Küçüktaşdemir'in, ailesinden kalan mirası satmak istemediği için kendisi gibi öğretmen olan eşi tarafından pusu kurularak katledildiği öğrenildi. Korkunç olay önceki akşam Meram ilçesi Havzan Mahallesi Eski Meram Caddesi üzerindeki bir sitenin önünde meydana geldi. Özel bir eğitim kurumunda fen bilgisi öğretmeni olarak çalışan 2 çocuk annesi Ebru Küçüktaşdemir, bir öğrencisine özel ders vermeye gittiği evin önünde bir süredir ayrı yaşadığı ve boşanma aşamasında olduğu eşi Abdullah Küçüktaşdemir'in (47) bıçaklı saldırısına uğradı. Talihsiz kadın hastanede hayatını kaybetti. Katil zanlısı ise olay yerinde gözaltına alındı.3 yıl önce evlendiği öğrenilen çiftten Ebru Küçüktaşdemir'in ikinci, Abdullah Küçüktaşdemir'in ise üçüncü evliliği olduğu öğrenildi. Bu süreç içerisinde tarafların birçok kez boşanmak için işlem başlattığı ancak daha sonrasında vazgeçtikleri belirtildi. Ayrıca Abdullah Küçüktaşdemir'in daha önce de eşini tehdit ettiği, genç kadının bununla ilgili suç duyurusunda bulunduğu, daha sonra ise yine davadan vazgeçtikleri belirlendi. Abdullah Küçüktaşdemir'in son dönemlerde eşinin üzerine olan bazı taşınmazlarda kendisinin de hakkı olduğunu ileri sürüp satmak istemeye çalıştığı, ancak Ebru Küçüktaşdemir'in satmak istemediği öğrenildi. Yaşanan tartışmalar nedeniyle genç kadının ailesi, kendisine zarar gelebileceğini düşünüp kızlarını yanına çağırdıkları belirtildi. Öte yandan Abdullah Küçüktaşdemir'in cinayetten hemen önce eşini başka bir öğrencisinin yanında ölümle tehdit ettiği, ardından da diğer öğrencisine giderken öldürdüğü ortaya çıktı. Abdullah Küçüktaşdemir'in aynı kurumda çalıştıkları eşinin hangi öğrenciye ders vermeye gideceğini bildiği için evin önünde pusu kurduğu, genç kadını gelir gelmez de 18 bıçak darbesiyle katlettiği belirtildi. 7 farklı suç kaydı olduğu öğrenilen cani koca emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.