Malta Eriği’nin ilk hasadı 200 TL’den yapıldı

Yeni dünya üreticisi Halit Taner, 15 yıldır örtü altında turfanda yeni dünya yetiştirdiğini yeni dünya meyvesini yetiştirdiği ağaçlarının da 12 yaşında olduğunu söyledi.

İlk hasadı yaptıklarını belirten Halit Taner gazetecilere açıklamalarda bulundu. Taner, ''Şu anda yurdun hiçbir yerinde yetişmeyen yeni dünyanın ilk hasadını yaptık. Yeni sezonun ilk meyvesini çıkartmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu yıl özellikle Mart ayında hava şartları tüm dünyada olduğu gibi ülkemiz ve bölgemizde de ağır geçmesinden kaynaklı ürün gecikmeli verdi. Yani Soğuk havadan dolayı geçen yıla göre 3-5 gün geç oldu. Ürünümüz kaliteli havalar ısındıkça daha da iyileşecektir. Nisan ayının sonuna kadar örtü altındaki yenidünya meyveleri bitmiş olur'' dedi.

Tüccar İbrahim Damak da, örtü altı serada yetişen yeni dünya meyvesinin ilk hasadını yaptıklarını ve meyvenin kilosunu 200 liradan satın aldıklarını söyledi.

Ürün kalitesinin çok iyi olduğunu kaydeden Damak, Türkiye'nin hiçbir yerinde olmayan ancak ilk hasadı Erdemli'de kendilerinin yaptığı yenidünya meyvesinin ilk çıkanları olduğunu vurguladı.