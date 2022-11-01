Malta’dan Ne Alınır? Malta’da Ucuz Olan Şeyler Neler, Hediye Giyecek, Yiyecek Olarak Ne Getirilir?

Bir zamanlar Büyük Britanya'nın toprakları arasında olan ve 1964'te bağımsız olan Malta'dan ne alınır sorusu, ziyaretçiler için mühimdir. Köklü bir geçmişe ve zengin bir kültüre sahip olan Malta'da ucuz olan şeyler neler? Tarih boyunca İngilizlerin, Fransızların ve İtalyanların etkisi altında kalan Malta'dan hediye giyecek ve yiyecek olarak neler alınabilir? Dantelleri, el dokuması kilimleri, çeşitli ev aksesuarları ve yiyecekleri ile ünlü Malta'nın en güzel hediyelik eşyaları neler?

Malta'dan Ne Alınır?

Malta gibi küçük bir ada ülkesinde, her köşede büyük alışveriş merkezi aramak hayal kırıklığı olur. Sokakları, çoğunlukla küçük tezgahlar ve dükkanlar ile doludur. Yerel zanaatkarların el emeği ürünlerini bulmak için Malta ve Gozo adasını dolduran pazarlara uğramak gerekir. Malta, telkari gümüş takıları ile ünlüdür. Altın veya gümüş ipliklerin bükülmesi sonucu oluşan el yapımı aksesuarlardır. Kuyumcular, bu mücevherlere değer katan birbirinden güzel ve detaylı desenler verir. Bazı mağazalar, almak istediğiniz takıyı özelleştirmenize imkan tanır. Malta Şövalyeleri döneminden beri dantel, Malta ve Gozo adasında bir gelenek olmuştur. Yerlilerden ve turistlerden büyük talep gördüğü için bu, dantelli ürünlerin çok popüler hale gelmesini sağlamıştır. Aşağıda Malta'dan satın alınabilecek farklı hediyelik eşyalara dair detaylar verilmiştir.

Şarküteri ürünleri

Organik zeytinyağında bekletilmiş siyah veya yeşil zeytin, kuru domates ve kapari, Malta'nın hazır lezzetleri arasında bulunur ve hediye almak için iyi bir fikir olabilir.

Malta Nugası

Malta'da tatlı atıştırmalıklar oldukça ilgi görür. Malta nugası da onlardan biridir. İçi ceviz ile doldurulmuş bir hamur halkası olan bu tatlı, turistler arasında çok popülerdir.

Bal

Gozo adasındaki meşhur kekik balının yanı sıra Malta adasındaki incir ve hurmalar da balı aratmayacak cinstendir. Fakat, meyvelerin çürüme riskine karşı hediyelik olarak Malta balının tercih edilmesi daha mantıklı olabilir.

Malta Seramiği

Rengarenk işlemeleri ve tasarımları ile göz dolduran bu seramikler, kalıcı bir hatıra veya hediyelik eşya arayanlar için idealdir. Dekorasyona önem veren ve farklı kültürleri yansıtan aksesuarlar ile ilgilenenleri mutlu edebilir.

Üflemeli Cam

Cam ustalarının, cama özenle şekil vererek yaptıkları vazolar, bardaklar, biblolar, şamdanlar ve çeşitli ev aksesuarları muhteşemdir. Gören turistleri hayran bırakan renklere, şekillere ve işlevselliğe sahip olan bu cam ürünleri, özenle kullanıldığı takdirde yıllar boyunca sizin ve sevdiklerinizin evini süsleyebilir.