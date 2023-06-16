İHH İnsani Yardım Vakfı Maltepe Temsilciliği tarafından 10 Haziran 2023 Cumartesi günü düzenlenen Maltepe 3. Gülümseyen Çocuklar Şenliği, Maltepe Kaymakamı Sayın Bahri Tiryaki'nin himayelerinde, Marmara Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Mustafa Kurt'un ev sahipliğiyle Mehmet Genç Yerleşkesi'inde, Maltepe İlçe Milli Eğitim Müdürü Sayın Murat Altınöz'ün ve Başakşehir Belediyesi'nin destekleri ve gönüllülerin gayretleri ile gerçekleştirildi.

İHH Maltepe İlçe Temsilcisi Yüksel Akkuş şenliğin amacını, ilk ve ortaokullarda öğrenim gören çocukları sosyal oyun ve aktivitelerle eğlendirip mutlu etmek, güzel bir gün geçirmelerini sağlamak, karne hediyesi olarak eğitim-öğretim motivasyonlarını artırmak ve ayrıca çocukların kendi aralarındaki sosyal iletişim becerilerinin gelişmesine katkı sağlamak, ilçedeki sosyal dokuyu güçlendirmek ve her yıl tekrarlanarak Maltepe'ye kalıcı bir iyilik hareketinin kazandırılması olarak açıkladı.

Çocuklarımız bizim geleceğimiz, umudumuz! Ülkemizi ve kutsal değerlerimizi emanet edeceğimiz en kıymetli hazinemiz! Sevgili çocuklar! Bu vatan, bu topraklar ve üzerindeki tüm kutsal değerlerimiz gibi bu şenlik de sizin şenliğiniz. Dilediğinizce oynayın ve eğlenin. Sizin neşeniz bizim mutluluğumuz, sizin coşkunuz bizim umudumuzdur

ifadelerini dile getirdi.

İHH Maltepe Yetim Birimi Sorumlusu Ekrem Taşkın ise şenlikteki en heyecanlı çocuktan daha heyecanlı ve mutlu olduğunu belirtti.

Sevgili çocuklar iyi ki varsınız ve iyi ki geldiniz! Bize çok iyi geldiniz! Umuyoruz ki buradan neşe, umut, mutluluk ve güzel anılarla ayrılacaksınız. Lakin bu ayrılık bir veda değil, sadece bir ara olacaktır. Çünkü bugün şenlik alanında başlayan kardeşliğimiz ve dostluğumuz, ilerleyen zamanlarda her birimiz için farklı sürprizlerle karşımıza çıkacak. Bugün buraya gelerek sadece soframızı değil, gönlümüzü de şenlendirip bereketlendirdiniz. Bunun için her birinize müteşekkiriz

diyerek duygularını ifade etti.

Şenliğe katılan çocuklara kahvaltı, öğle yemeği, patlamış mısır ve içecekler ikram edilirken, hediye olarak da günün anısına özel baskılı tişörtler ve şapkalar takdim edildi. Şenlik alanında oluşturulan şişme oyun alanları, sahne gösterileri, çeşitli animasyonlar, geleneksel sokak oyunları, yüz boyama, zipline gibi pek çok aktiviteyle eğlendiler.

Etkinlik, şenliğin gerçekleşmesine katkı sağlayan, "çocuk" deyince kalbi titreyen ve elinden geleni yapan tüm bağışçı ve destekçilere yönelik teşekkür konuşması ve toplu fotoğraf çekimleriyle mutlu bir şekilde tamamlandı.