Maltepe Belediye Başkanından ünlü avukata hakaret davası

Avukat Murat Sultansu, iddiaya göre 15 Eylül 2021 günü ofisine gelen vergi ihbarnamesi üzerine gittiği belediyede Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'a yönelik 'Alkolik başkan cezaları bize ödetiyor' ifadelerini kullandı. Bunun üzerine Belediye Başkanı Kılınç, harekete geçerek avukattan şikayetçi oldu. Başkanın suç duyurusu sonrası ise Sultansu hakkında 'Hakaret' suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

"BELEDİYE BAŞKANINI TANIMAM ETMEM"

İstanbul Anadolu 27. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada savunma yapan sanık Murat Sultansu, "Ben Ali Kılıç'ı tanımam. 2016 yılında büromu açmıştım, 2021 yılında belediye tarafından bana bir sms geldi. Mesajda pafta daire numarası tutmayan daireyi ofis olarak kullandığım, eksik vergi vermemden dolayı bu durumu düzeltmem gerektiği yazıyordu. Ben de bunun için belediyenin emlak görevlisinin yanına gittim" şeklinde konuştu.

AVUKATTAN FAZLA VERGİ DAVASI

Emlak görevlisine kendisine tebligat çıkarılsaydı vergilerini vereceğini söylediğini belirten sanık Sultansu, 'Orada benim haricimde birçok avukatlık ofisi olduğunu ve onlara neden tebligat gitmediğini sordum. Bana gizlilikten dolayı bilgi veremeyeceğini söyledi. Bana bir hesap yaptılar ve çıkan tutarı ödedim. Ancak sonrasında fazla vergi aldıklarını tespit ederek dava açtım. Yine fazla vergi aldıklarını söylemek için de belediyeye gittim" dedi.

"HAKARET KASTIM YOKTU"

Savunmasının devamında sanık Sultansu, belediyedeki müdürün kendisine 'Ödeyeceksiniz tabi' diyerek bağırdığını, aralarında tartışma çıktığını, personellerin üzerine yürüdüğünü, güvenliğin kendisini dışarı çıkardığını anlatarak "Ben suçlamayı kabul etmiyorum, bu sözleri sarf etmedim. Hakaret etme kastım olsa başka kelimeler kullanırdım. Başkanın alkol alıp almadığını dahi bilmiyorum. Ben dava açtığım için şikayetçi olduklarını düşünüyorum" diyerek beraatini talep etti.



Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç

MAHKEME 'ELEŞTİRİ' DİYEREK BERAAT VERDİ

Duruşma savcısı mütalaasında Yargıtay'ın emsal kararlarında 'alkolik, ayyaş' gibi kelimelerin onur, şeref ve saygınlığı rencide edici nitelikte olmadığı ve suçun unsurları oluşmadığından sanığın beraatini talep ederken davayı karara bağlayan mahkeme, hakaret suçunun oluşabilmesi için söylenen sözün kişiyi küçük düşürü olması gerektiğinin altını çizerek sanığın sosyal medya hesabından müştekiye yönelik yazdığı iddia edilen sözlerin rencide edici boyutta olmayıp eleştiri niteliği taşıdığından sanığın beraatine karar verdi.