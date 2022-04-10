Haberler Yaşam Haberleri Maltepe Belediye Başkanından ünlü avukata hakaret davası
Giriş Tarihi: 10.4.2022 14:51 Son Güncelleme: 10.4.2022 15:01

Maltepe Belediye Başkanından ünlü avukata hakaret davası

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Maltepe Belediye Başkanından ünlü avukata hakaret davası

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’a sosyal medya üzerinden ‘alkolik’ diyerek hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan avukat Murat Sultansu’nun davasında karar çıktı. Savunmasında sanık Sultansu,  belediyeye avukatlık ofisi için kendisinden fazla vergi aldıkları için dava açtığını söyledi. Mahkeme ise ‘alkolik’ kelimesinin rencide edici değil eleştiri niteliğinde olduğunun altını çizerek avukat hakkında beraat kararı verdi.

Avukat Murat Sultansu, iddiaya göre 15 Eylül 2021 günü ofisine gelen vergi ihbarnamesi üzerine gittiği belediyede Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'a yönelik 'Alkolik başkan cezaları bize ödetiyor' ifadelerini kullandı. Bunun üzerine Belediye Başkanı Kılınç, harekete geçerek avukattan şikayetçi oldu. Başkanın suç duyurusu sonrası ise Sultansu hakkında 'Hakaret' suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

"BELEDİYE BAŞKANINI TANIMAM ETMEM"

İstanbul Anadolu 27. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada savunma yapan sanık Murat Sultansu, "Ben Ali Kılıç'ı tanımam. 2016 yılında büromu açmıştım, 2021 yılında belediye tarafından bana bir sms geldi. Mesajda pafta daire numarası tutmayan daireyi ofis olarak kullandığım, eksik vergi vermemden dolayı bu durumu düzeltmem gerektiği yazıyordu. Ben de bunun için belediyenin emlak görevlisinin yanına gittim" şeklinde konuştu.

AVUKATTAN FAZLA VERGİ DAVASI

Emlak görevlisine kendisine tebligat çıkarılsaydı vergilerini vereceğini söylediğini belirten sanık Sultansu, 'Orada benim haricimde birçok avukatlık ofisi olduğunu ve onlara neden tebligat gitmediğini sordum. Bana gizlilikten dolayı bilgi veremeyeceğini söyledi. Bana bir hesap yaptılar ve çıkan tutarı ödedim. Ancak sonrasında fazla vergi aldıklarını tespit ederek dava açtım. Yine fazla vergi aldıklarını söylemek için de belediyeye gittim" dedi.

"HAKARET KASTIM YOKTU"

Savunmasının devamında sanık Sultansu, belediyedeki müdürün kendisine 'Ödeyeceksiniz tabi' diyerek bağırdığını, aralarında tartışma çıktığını, personellerin üzerine yürüdüğünü, güvenliğin kendisini dışarı çıkardığını anlatarak "Ben suçlamayı kabul etmiyorum, bu sözleri sarf etmedim. Hakaret etme kastım olsa başka kelimeler kullanırdım. Başkanın alkol alıp almadığını dahi bilmiyorum. Ben dava açtığım için şikayetçi olduklarını düşünüyorum" diyerek beraatini talep etti.


Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç

MAHKEME 'ELEŞTİRİ' DİYEREK BERAAT VERDİ

Duruşma savcısı mütalaasında Yargıtay'ın emsal kararlarında 'alkolik, ayyaş' gibi kelimelerin onur, şeref ve saygınlığı rencide edici nitelikte olmadığı ve suçun unsurları oluşmadığından sanığın beraatini talep ederken davayı karara bağlayan mahkeme, hakaret suçunun oluşabilmesi için söylenen sözün kişiyi küçük düşürü olması gerektiğinin altını çizerek sanığın sosyal medya hesabından müştekiye yönelik yazdığı iddia edilen sözlerin rencide edici boyutta olmayıp eleştiri niteliği taşıdığından sanığın beraatine karar verdi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Cem Garipoğlu ölmedi mi? Münevver Karabulut cinayetinde flaş açıklamalar
Son dakika: Balıkesir'de vahşet! Cani baba tartıştığı oğlunu satırla öldürdü
Son dakika | Pakistan'da oylama sonucu belli oldu! İmran Han hükümeti düştü!
Türkiye için bir milat! Denizin 2 bin metre dibinde insansız operasyon
Zelenskiy'den küstah sözler! Türkleri katleden örgüte övgüler yağdırdı!
Rusya, Kiev’de arkasında kan ve gözyaşı bıraktı
Türkiye'nin konuştuğu Melek İpek'ten haber var!
Ona dokunmak bile yasak! Putin nasıl korunuyor? 'Silahşörler' iş başında
SON DAKİKA: AK Parti harekete geçti! İstanbul'da öğrenci akbiline yapılan zam kaldırılacak...
Kuruluş ayarları
ARKADAŞINA GÖNDER
Maltepe Belediye Başkanından ünlü avukata hakaret davası
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA