Maltepe çocuklarını kucakladı

İHH İnsani Yardım Vakfı Maltepe Temsilciliği tarafından 11 Haziran 2022 Cumartesi günü düzenlenen "Maltepe 2. Gülümseyen Çocuklar Şenliği" Maltepe Kaymakamlığı'nın himayesinde yapıldı.

İHH Maltepe Temsilciliği'nin bu yıl ikincisini gerçekleştirdiği Gülümseyen Çocuklar Şenliği salgın nedeniyle iki yıldır yapılamamıştı. Bu yıl da çocuklar aileleriyle birlikte Marmara Üniversitesi Mehmet Genç Yerleşkesi'nde yapılan etkinlikte çeşitli animasyon ve oyunlarla gün boyu doyasıya eğlendiler.

Şenliğe katılan çocuklar hediyelerle karşılanıp güne kahvaltıyla başladılar. Ardından şölen alanında oluşturulan şişme oyun alanları, gösteriler, çeşitli animasyonlar, geleneksel sokak oyunları ve yüz boyama gibi pek çok aktiviteyle eğlendi.

Öğle yemeği ile devam eden şenlikte pasta, kurabiye ve dondurma gibi ara ikramlar da yapıldı. Programın sonunda şenliğe katılan tüm çocuklara hediye paketleri verildi.

İHH Maltepe Yetim Birimi Sorumlusu Ekrem Taşkın, Gülümseyen Çocuklar Şenliği'nin gerçekleşmesinde katkısı bulunan kişi ve kuruluşlara şükranlarını iletti.

İHH Maltepe Temsilcisi Yüksel Akkuş ise önümüzdeki yıl Gülümseyen Çocuklar Şenliği'nin tekrarlanması ve gelenekselleşmesi adına ikinci yılın önemli bir tecrübe olduğunu belirtti. "Çocuklarımız ve aileleri adına çok mutluyuz. Şenliği gerçekleştirmemizi sağlayan, himaye eden, paydaş, bağışçı, destekçi kişi ve kurumlara içtenlikle teşekkür ederiz" diyen Akkuş, çocuk şenliğinin Maltepe'nin sosyal dokusunu güçlendirerek, çocukların eğitim ve öğretimleri için motivasyon kaynağı olacağını ifade etti.