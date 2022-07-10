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Giriş Tarihi: 10.7.2022 10:00

Maltepe D-100 Karayolu’nda zincirleme kaza: 10 araç birbirine girdi

İstanbul’da etkili olan sağanak yağış sonrası D-100 Karayolu’nda 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza sonrası D-100 Karayolu Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Trafiğe kapatılan yolda uzun trafik kuyruğu oluştu. Kazada yaralanan vatandaşlar hasteneye kaldırıldı.

İHA
Maltepe D-100 Karayolu’nda zincirleme kaza: 10 araç birbirine girdi

Kaza, saat 08.15 sıralarında D-100 Karayolu Maltepe mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. İstanbul'da etkili olan sağanak sonrası 10 araç zincirleme kazaya karıştı.

Maltepe D-100 Karayolu'nda zincirleme kaza: 10 araç birbirine girdi | Video

Vatandaşların kazayı yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada hafif yaralanan 2 vatandaş tedbir amaçlı ambulansla çevredeki hastaneye kaldırıldı.

ANKARA İSTİKAMETİ TRAFİĞE KAPATILDI

Kaza sonrası D-100 Karayolu Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Kaza yapan araçların kenara çekilmesi ile üç şeritlik karayolunun bir şeridi trafiğe açıldı. Kaza yapan araçların çekici ile karayolundan çekilmesi ve belediye ekiplerinin yolu temizlemesi sonrası karayolu tekrardan trafiğe açıldı.

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Maltepe D-100 Karayolu’nda zincirleme kaza: 10 araç birbirine girdi
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