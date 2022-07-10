Maltepe D-100 Karayolu’nda zincirleme kaza: 10 araç birbirine girdi

ANKARA İSTİKAMETİ TRAFİĞE KAPATILDI

Kaza sonrası D-100 Karayolu Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Kaza yapan araçların kenara çekilmesi ile üç şeritlik karayolunun bir şeridi trafiğe açıldı. Kaza yapan araçların çekici ile karayolundan çekilmesi ve belediye ekiplerinin yolu temizlemesi sonrası karayolu tekrardan trafiğe açıldı.