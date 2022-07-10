Kaza, saat 08.15 sıralarında D-100 Karayolu Maltepe mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. İstanbul'da etkili olan sağanak sonrası 10 araç zincirleme kazaya karıştı.
Maltepe D-100 Karayolu'nda zincirleme kaza: 10 araç birbirine girdi | Video
Vatandaşların kazayı yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada hafif yaralanan 2 vatandaş tedbir amaçlı ambulansla çevredeki hastaneye kaldırıldı.
ANKARA İSTİKAMETİ TRAFİĞE KAPATILDI
Kaza sonrası D-100 Karayolu Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Kaza yapan araçların kenara çekilmesi ile üç şeritlik karayolunun bir şeridi trafiğe açıldı. Kaza yapan araçların çekici ile karayolundan çekilmesi ve belediye ekiplerinin yolu temizlemesi sonrası karayolu tekrardan trafiğe açıldı.