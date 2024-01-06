Maltepe D-100’de feci kaza: Motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Kaza, saat 04.00 sıralarında D-100 Gülsuyu mevkinde meydana geldi. İddiaya göre, Hüseyin Hakkı Sönmez kontrolündeki 34 HDG 115 plakalı motosiklet, Kadıköy istikametine ilerlediği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kaza sonrası, sürücü Sönmez ağır yaralanırken, motosiklet ise kaza yerinden yaklaşık 100 metre ileriye savrularak sürüklendi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.