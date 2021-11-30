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Giriş Tarihi: 30.11.2021 02:16

Maltepe sahilinde karaya oturan gemi batmaya başladı

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Maltepe sahilinde karaya oturan gemi batmaya başladı

Maltepe açıklarında sürüklenerek karaya oturan RO-RO gemisi gece saatlerinde fırtınanın etkisiyle yan yattı. Su alan gemi batmaya başladı.

Maltepe açıklarında demirli bulunan Türkiye bandıralı AYİŞ 1 isimli RO-RO gemisi, gündüz saatlerinde şiddetli lodos nedeniyle sürüklenerek sahilde karaya oturdu. İhbar üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Mehmetçik Römorkörü geminin çevresinde güvenlik önlemi aldı.


SU ALARAK BATMAYA BAŞLADI

Yaklaşık 808 groston ağırlığındaki 67 metre uzunluğundaki gemi, gece saatlerinde fırtınanın şiddetiyle yan yattı. Su almaya başlayan gemi batmaya başladı. Geminin baş tarafının suya gömüldüğü görüldü.
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Maltepe sahilinde karaya oturan gemi batmaya başladı
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