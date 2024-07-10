Maltepe sahilindeki karavanlar kaldırıldı

Maltepe Sahili'ndeki kamuya açık alanlarda park halinde olan ve tebligat gönderilmesine rağmen kaldırılmayan karavanlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Maltepe Belediyesi ekiplerince çekilerek Yediemin Otoparkı'na götürüldü.Belediye ekiplerine tepki gösteren karavan sahipleri, "Bizi işgalci yaptılar. O zaman ücretli yapın, parasını ödeyelim. Orhangazi Parkı'na gidelim diyoruz. Günlük 400 lira diyorlar. Abonman yapalım diyoruz 'yer yok' diyorlar. Biz de ne yapacağımızı şaşırdık. Milletin malını kırarak dökerek çekiyorlar, resmen gasp ediyorlar. Yer göstermek yok. Göl kenarına gideriz Jandarma gelir, ormana gideriz ormancı gelir. Buraya geliriz zabıta gelir. Nereye koyacağız biz bunları" ifadelerini kullandı.