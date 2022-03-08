Maltepe Yetim Dayanışma Gecesi

Dünyanın dört bir yanında kimsesizlerin kimsesi olmayı sürdüren İHH İnsani Yardım Vakfı Maltepe Temsilciliği, yetim çocuklar için "Yetim Dayanışma Gecesi" düzenliyor.

İHH Maltepe ilçe başkanı Yüksel Akkuş, bugüne kadar hem Türkiye'den hem de yurt dışından 1490 yetime ulaştıklarını söyledi.

İHH Maltepe Temsilciliği olarak yetimler yararına düzenlenecek olan Yetim Dayanışma Gecesi 12 Mart 2022 Cumartesi günü saat 20:00'da İstanbul Mahir Okulları konferans salonunda gerçekleştirilecek.

KONUKLAR

Reshad Strik (TRT Belgesel / Ailenin Yeni Üyesi / Program Sunucusu)

Reşat Başer (İHH Genel Başkan Yardımcısı)

Ümit Sönmez (TVNET / Program Yapımcısı ve Sunucusu)

Ferhat Kars (Türkiye Kur'an-ı Kerim Güzel Okuma Birincisi)

Grup Yürüyüş

Maltepe protokolünün de katılacağı geceye katılımın ücretsiz olacağı duyuruldu