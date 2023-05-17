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Giriş Tarihi: 17.5.2023 06:09

Maltepe zincirleme kaza: 3 kişi yaralandı

Maltepe, D-100 Karayolu’nda yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda 12 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada, 3 kişi yaralandı.

DHA
Maltepe zincirleme kaza: 3 kişi yaralandı

Kaza, saat 02.30 sıralarında D-100 Karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir otomobil önünde seyir halindeki başka bir otomobile çarptı. Bu sırada arkadan gelen 10 araç daha duramayarak bir birine çarptı. Meydana gelen zincirleme kazada 3 sürücü yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Polis başka kazaların yaşanmaması için yolda tedbir aldı.

Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Ankara istikameti tamamen trafiğe kapandı. Trafik yan yoldan kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan araçların çekiciler yardımı ile kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.

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Maltepe zincirleme kaza: 3 kişi yaralandı
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