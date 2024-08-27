Maltepe’de asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti

İstanbul Maltepe'de 4 katlı binanın 4'üncü katından asansör boşluğuna düşen 53 yaşındaki işçi Mustafa Aydın, hayatını kaybetti. Olay, Maltepe Çınar Mahallesi Sakızlı Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binada meydana geldi. Binada çalışan 53 yaşındaki işçi Mustafa Aydın, 4'üncü katta el arabası ile kum taşırken iddiaya göre dengesini kaybetmesi sonucunda 4'üncü kattan asansör boşluğuna düştü.

OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Arkadaşlarının durumu fark ederek haber vermesi sonucu olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde 4'üncü kattan asansör boşluğunun zeminine düşen Mustafa Aydın'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

CENAZE MORGA KALDIRILDI

Olay Yeri İnceleme ekiplerinin binada yaptığı inceleme sonrasında Mustafa Aydın'ın cenazesi otopsi işlemleri için İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.