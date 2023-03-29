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Giriş Tarihi: 29.3.2023 18:22 Son Güncelleme: 29.3.2023 18:29

Maltepe’de çifte cinayet! Eski sevgilisinin babası ve kardeşini katletti

İstanbul Maltepe’deki bir otelde çalışan 27 yaşındaki Tuğba Demirbaş’ın kendisini rahatsız ettiği için uzaklaştırma kararı aldığı Hüseyin Dirlik (38) genç kadının evini basıp kardeşini ve babasını öldürdü. Şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Maltepe’de çifte cinayet! Eski sevgilisinin babası ve kardeşini katletti

Olay, dün saat 23:00 sıralarında Maltepe Zümrütevler Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Hüseyin Dirlik (37) ile Tuğba Demirbaş(36) bir süre önce anlaşmazlık yaşadıkları için ayrıldı. Yaklaşık bir hafta önce ise Tuğba Demirbaş'ın şikayeti üzerine Hüseyin Dirlik'e uzaklaştırma kararı verildi. Dün akşam Hüseyin Dirlik, Tuğba Demirbaş'ın ailesinin Maltepe'de yaşadığı eve geldi. Mutfak kapısından içeri giren Dirlik, eski sevgilisinin babası Ramazan Demirbaş ve kardeşi Hakan Demirbaş ile tartışmaya başladı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Dirlik üzerinde bulunan silahla baba ve oğluna ateş etti. Silah sesleri üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Baba ve oğlunu vuran Hüseyin Dirlik olay yerinden kaçtı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Baba-oğul yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

SEYRANTEPE'DE YAKALANDI

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından Dirlik, Seyrantepe'de yakalanarak gözaltına alındı. Dirlik'in emniyette susma hakkını kullandığı öne sürüldü.

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Maltepe’de çifte cinayet! Eski sevgilisinin babası ve kardeşini katletti
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