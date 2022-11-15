Maltepe’de çöp kamyonları çarpıştı: 1 yaralı

Kaza, Maltepe Aydınevler Mahallesi Başıbüyük- Kayışdağı Yolu üzerinde meydana geldi. Maltepe istikametine seyir halinde olan Arda B.'nin kullandığı çöp kamyonu, önünde meydana gelen maddi hasarlı kaza sebebiyle yavaşlayan otomobilin yan kısmına çarptıktan sonra yine Maltepe Belediyesi'ne ait olan çöp kamyonuna arkadan vurdu.