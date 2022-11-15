Haberler Yaşam Haberleri Maltepe’de çöp kamyonları çarpıştı: 1 yaralı
Giriş Tarihi: 15.11.2022 11:40

Maltepe’de çöp kamyonları çarpıştı: 1 yaralı

Maltepe Başıbüyük–Kayışdağı Yolu’nda Maltepe Belediyesi’ne ait bir çöp kamyonu, önlerinde meydana gelen maddi hasarlı kaza sebebiyle yavaşlayan bir otomobile ve Maltepe Belediyesi’ne ait başka bir çöp kamyonuna çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Maltepe’de çöp kamyonları çarpıştı: 1 yaralı

Kaza, Maltepe Aydınevler Mahallesi Başıbüyük- Kayışdağı Yolu üzerinde meydana geldi. Maltepe istikametine seyir halinde olan Arda B.'nin kullandığı çöp kamyonu, önünde meydana gelen maddi hasarlı kaza sebebiyle yavaşlayan otomobilin yan kısmına çarptıktan sonra yine Maltepe Belediyesi'ne ait olan çöp kamyonuna arkadan vurdu.

1 SÜRÜCÜ YARALANDI

Kazada Arda Bozkaya yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından çöp kamyonundan çıkarılan hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri yolu kapatarak önlem aldı. Araçların kaldırılma çalışmasının ardından yolun açılacağı öğrenildi. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Maltepe’de çöp kamyonları çarpıştı: 1 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA