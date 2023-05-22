Maltepe’de esrarengiz ölüm... Merdivenlerde ölü bulundu

Savcı geldi. Buradaki daire sakinleri tanımıyordu. İfade için götürülen bir kadın tekrar gece geri geri getirildi. Gözaltına alınan Özbekistan uyruklu bir kadındı. 4-5 senedir burada oturuyordu. Sadece alkolle ilgili bir durum olduğunu duydum. Savcı da alkolden şüphelendi" dedi.

Polis olayla ilgili çalışma başlattı.