Maltepe’de genç kadına sokak ortasında darp! Sırf bunu yapmadım diye...

İstanbul Maltepe'de sokak ortasında kadına şiddet | Video

Sokağın başında görünce koşa koşa geldi. Anladım ki saldıracak 'Yapma' dedim. Vurmaya başladı. Araçların arasına sıkıştırdı vurmaya devam etti. Video son anlarda çekilmiş onun öncesi de var. 'Kendine vur sen kendine vuramazsın bana vurursun anca' dedim, sonra beni tekrar darp etti.