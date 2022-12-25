Maltepe’de geri dönüşüm deposunda yangın

Maltepe Yalı Mahallesi Eğitimciler Çıkmazı Sokak'ta bulunan bir geri dönüşüm deposunda çıkan yangında işçilerin kaldığı konteynerlerin yandığını görenlerin haber vermesiyle olay yerine Maltepe, Kartal, Kadıköy, Ataşehir'den itfaiye ekipleriyle polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sokakta önlem alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Yaklaşık 30 dakikalık müdahalenin ardından yangın söndürüldü. Yangın sırasında konteynerlerde bulunan işçilerin yangınla birlikte dışarıya çıktıkları öğrenildi. Yangında ölen veya yaralanan olmazken konteynerler kullanılmaz hale geldi. Polis yangınla ilgili çalışma başlattı.