Haberler Yaşam Haberleri Maltepe'de göçük korkusu: Önlemler yetersiz kaldı
Giriş Tarihi: 25.6.2023 11:45

Maltepe'de göçük korkusu: Önlemler yetersiz kaldı

- Muhammed Talha Yazıcı İSTANBUL (İHA) - Maltepe’de yaklaşık 2 ay önce göçük yaşanan yol üzerinden alınan önlemler yarım kaldı. Göçük yaşanan yol, demir korkuluklarla kapatıldı. Vatandaşlar, konunun defalarca belediyeye bildirilmesine rağmen bir çözüm bulunmadığını belirterek tepki gösterdi.

İHA
Maltepe’de göçük korkusu: Önlemler yetersiz kaldı
Maltepe İdealtepe Mahallesi'nde yaklaşık 2 ay önce inşaat alanının yanı başında bulunan yol üzerinde göçük meydana geldi. Göçük yaşanan alan, Maltepe Belediyesi tarafından demir korkuluk ile kapatıldı. Aradan geçen 2 aylık süreçte herhangi bir önlem alınmaması vatandaşların tepkisine neden oldu. Mahalle sakinleri, çocuklar ve araç sürücüleri için tehlike oluşturan alan için tedbir alınmasını istedi. Belediyeye defalarca dilekçe gönderildiğini belirten mahalle sakinleri, herhangi bir dönüş alamadıklarını belirterek duruma tepki gösterdi.

"BURASI 2 AYDIR BU ŞEKİLDE DURUYOR"
Mahalle sakini Ferhat Söğüt, "Yaklaşık 2 ay önce burada bir göçük yaşandı. Bu durumla ilgili müteahhit ve belediye herhangi bir önlem almadı. Burada akşam saatlerinde görüş mesafesi kısalıyor. Belediyenin yapmış olduğu sadece demir korkuluklar var. Onun dışında burada herhangi bir önlem alınmadı. Burası 2 aydır bu şekilde duruyor. Çocuklar oyun oynadıkları zaman veya sabah dışarı çıktıklarında korkudan çocuklarımızı dışarıya bırakamıyoruz. Yetkililerin bununla alakalı önlem almasını bekliyoruz. Bu harabeyi buradan kaldırsınlar" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Tatil için geldiği Antalya'da denize girdi! Döndüğünde otomobilin haline inanamadı!
Son dakika | Başkan Erdoğan, Putin ile görüştü: Rusya yönetimine destek mesajı...
Putin’in 1917 göndermesi
Kaybeden İstanbul oldu
"Hayatımın en büyük pişmanlığım" diyerek açıkladı! Akşener'den Kılıçdaroğlu ve CHP'ye sert sözler
Rusya’da ‘paralel’ yapı ayaklanması
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
İmamoğlu'ndan Bay Bay Kemal ve Kaftancıoğlu’na meydan savaşı: Kılıçdaroğlu’na bir ay süre verdim
Temkinli ve tedrici sıkılaşma
Böyle karakterli ünlüler de var
ARKADAŞINA GÖNDER
Maltepe'de göçük korkusu: Önlemler yetersiz kaldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA