Maltepe’de göçük korkusu: Önlemler yetersiz kaldı

Maltepe İdealtepe Mahallesi'nde yaklaşık 2 ay önce inşaat alanının yanı başında bulunan yol üzerinde göçük meydana geldi. Göçük yaşanan alan, Maltepe Belediyesi tarafından demir korkuluk ile kapatıldı. Aradan geçen 2 aylık süreçte herhangi bir önlem alınmaması vatandaşların tepkisine neden oldu. Mahalle sakinleri, çocuklar ve araç sürücüleri için tehlike oluşturan alan için tedbir alınmasını istedi. Belediyeye defalarca dilekçe gönderildiğini belirten mahalle sakinleri, herhangi bir dönüş alamadıklarını belirterek duruma tepki gösterdi.Mahalle sakini Ferhat Söğüt, "Yaklaşık 2 ay önce burada bir göçük yaşandı. Bu durumla ilgili müteahhit ve belediye herhangi bir önlem almadı. Burada akşam saatlerinde görüş mesafesi kısalıyor. Belediyenin yapmış olduğu sadece demir korkuluklar var. Onun dışında burada herhangi bir önlem alınmadı. Burası 2 aydır bu şekilde duruyor. Çocuklar oyun oynadıkları zaman veya sabah dışarı çıktıklarında korkudan çocuklarımızı dışarıya bırakamıyoruz. Yetkililerin bununla alakalı önlem almasını bekliyoruz. Bu harabeyi buradan kaldırsınlar" dedi.