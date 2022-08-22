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Giriş Tarihi: 22.8.2022 15:47 Son Güncelleme: 22.8.2022 15:49

Maltepe’de inanılmaz görüntü: Tartıştığı kadının üzerine aracını sürdü!

İstanbul Maltepe’de dehşet dolu anlar yaşandı... Bir şoför, yol verme tartışması yaşadığı kadın sürücüye önce hakaretler savurdu. Ardından, plakasının fotoğrafını çekmek isteyen kadının üzerine aracını sürdü. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA
Maltepe’de inanılmaz görüntü: Tartıştığı kadının üzerine aracını sürdü!
İnanılmaz olay, geçtiğimiz hafta Maltepe'de Zümrütevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre aracıyla seyir halinde olan Sevcan Akbulut isimli genç kadın, bir başka araç sürücüsüyle yol verme tartışması yaşadı.

Maltepe'de korkunç olay! Trafikte tartıştığı kadının üzerine aracını sürdü | Video




Araç sürücüsünden hakaret ve tehditler alan Akbulut, aracından inerek tehditler savuran sürücünün araç plakasını cep telefonu kamerasıyla çekmek istedi.

Duruma sinirlenen sürücü, aracını genç kadının üzerine sürdü. Yaşanan olay çevredeki vatandaşların araya girmesiyle son buldu. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı...

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Maltepe’de inanılmaz görüntü: Tartıştığı kadının üzerine aracını sürdü!
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