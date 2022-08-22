Giriş Tarihi: 22.8.2022 15:47Son Güncelleme: 22.8.2022 15:49
Maltepe’de inanılmaz görüntü: Tartıştığı kadının üzerine aracını sürdü!
İstanbulMaltepe’de dehşet dolu anlar yaşandı... Bir şoför, yol verme tartışması yaşadığı kadın sürücüye önce hakaretler savurdu. Ardından, plakasının fotoğrafını çekmek isteyen kadının üzerine aracını sürdü. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
İnanılmaz olay, geçtiğimiz hafta Maltepe'de Zümrütevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre aracıyla seyir halinde olan Sevcan Akbulut isimli genç kadın, bir başka araç sürücüsüyle yol verme tartışması yaşadı.