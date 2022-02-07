Konya’da soba faciası! Anne öldü eşi ve oğlu hastanede

Olay, Yenice Mahallesi, 154548 Sokak'ta meydana geldi. Saat 04.30 sıralarında uyanan Emre Teke, annesi Ayşe, babası Şenol ve ağabeyi Mevlüt Teke'nin odalarında hareketsiz yattığını fark etti. Emre Teke, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen ambulanslarla Teke çiftiyle oğulları Mevlüt Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.



Kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği tespit edilen 3 kişiden Ayşe Teke, kurtarılamadı. Şenol Teke ile ve Mevlüt Teke ise ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.