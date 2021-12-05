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Giriş Tarihi: 5.12.2021 14:38

Maltepe'de kayalıklara sıkışmış erkek cesedi bulundu

DHA
Maltepe’de kayalıklara sıkışmış erkek cesedi bulundu

İstanbul Maltepe sahilde, park ve bahçeler müdürlüğüne bağlı güvenlik görevlisi sahil şeridinde kayalıkları kontrol ettiği esnada cesetle karşılaştı.

Olay, saat 12.30 sıralarında Maltepe Yalı Mahallesi'nde bulunan sahilde gerçekleşti. İddiaya göre park ve bahçeler müdürlüğüne bağlı güvenlik görevlisi, devriye attığı esnada kayalıklara sıkışmış ceset gördü.

Durumu hemen polis, itfaiye ve 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kayalara sıkışan cesedi çıkartıp polis ekiplerine teslim etti. Olay yeri polis ekipleri cesedin üzerinde incelemelerde bulundu.

İlk incelemelerde kayalıklara sıkışan cesedin bir erkek ait olduğu ve uzun süredir denizde olduğunu tespit etti. Savcının incelemesinin ardından ceset Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı.

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Maltepe'de kayalıklara sıkışmış erkek cesedi bulundu
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