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Giriş Tarihi: 16.10.2021 06:51

Maltepe’de kontrolden çıkan araç takla attı: 4 yaralı

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Maltepe’de kontrolden çıkan araç takla attı: 4 yaralı

Maltepe sahil yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, orta refüjdeki ağacı yerinden sökerek takla attı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Maltepe Altayçeşme Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Turgut Özal Bulvarı'ndan Pendik istikametine gitmekte olan Serdar Töre'nin kullandığı 41 VG 482 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak orta refüjdeki ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağaç yerinden sökülürken takla atan araç, karşı şeride devrildi.

4 KİŞİ YARALANDI

Kazada yaralanan sürücü Serdar Töre ile yanında bulunan Berkay Biçen, Salih Töre ve Yiğit Kına araç içinde sıkıştı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerinde polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sıkıştıkları yerden itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 4 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

POLİS ÖNLEM ALDI

Polis yolda yeni bir kaza olmaması için güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri, devrilen ağacı motorlu testere yardımıyla keserek olay yerinden kaldırdı. Kazaya karışan araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Olay yerinin temizlenmesinin ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

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Maltepe’de kontrolden çıkan araç takla attı: 4 yaralı
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