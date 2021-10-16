Maltepe’de kontrolden çıkan araç takla attı: 4 yaralı

4 KİŞİ YARALANDI

Kazada yaralanan sürücü Serdar Töre ile yanında bulunan Berkay Biçen, Salih Töre ve Yiğit Kına araç içinde sıkıştı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerinde polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sıkıştıkları yerden itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 4 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.