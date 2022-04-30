Maltepe’de korku dolu anlar! Bir anda alevler içinde kaldı!

Altıntepe Mahallesi'nde geçen perşembe günü saat 19.15 sıralarında caddede giden minibüsün motor kısmında yangın çıktı. Alevleri fark eden minibüs şoförü aracını park ederek, yangın tüpüyle müdahale etmek istedi. O sırada alevlerin şiddetiyle minibüsün önünde park halinde olan bir otomobilinde arka kısmı yandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye alev topuna dönen minibüsü ve yangının sıçradığı otomobili müdahale ederek söndürdü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında, minibüs kullanılamaz hale geldi, otomobilde de hasar oluştu. Minibüsün alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.