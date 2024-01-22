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Giriş Tarihi: 22.1.2024 12:09 Son Güncelleme: 22.1.2024 12:11

Maltepe’de korkunç kaza: İki kişi hayatını kaybetti!

İstanbul Maltepe D-100 Karayolu'nda refüje vuran bir otomobile arkadan gelen başka bir otomobil çarptı. Kazada, yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralı şahıslardan Samet Ç. ve Hakan Y. hayatını kaybederken arkadan gelen araç sürücüsü kaçtı. Gözaltına alınan sürücü E.E.’nin ehliyeti olmadan araç kullandığı tespit edildi. Evinde yapılan aramada kokain ele geçirilen şahsın, 6 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Maltepe’de korkunç kaza: İki kişi hayatını kaybetti!

Kaza, dün saat 05.00 sıralarında D-100 Karayolu Küçükyalı mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Kartal istikametinde seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 AHT 982 plakalı refüje vuran otomobile, arkadan gelen 06 GAP 16 plakalı otomobil çarptı.

Kazada Haluk Ş., Hakan Y., Samet Ç. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

ARKADAN ÇARPTI KAÇTI
Arkadan gelen aracın sürücüsü ise olay yerinden kaçtı. Hastaneye kaldırılan Samet Ç. ve Hakan Y. hastanede hayatını kaybetti. Polis kaçan sürücünün peşine düştü. Şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik yürütülen titiz saha çalışmalarında; E.E.(36) isimli şahıs Üsküdar ilçesi Ünalan Mahallesindeki ikamet adresi yakalanmış, adres içerisinde yapılan aramalarda; 1 adet havalı tabanca, 9 parça halinde 3,6 gram kokain maddesi ele geçirildi.

İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR
Şahsa yönelik yapılan sorgulamada sürücü belgesinin olmadığı, ayrıca farklı asayiş suçlarından 6 adet suç kaydı olduğu tespit edildi.

Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs hakkında yürütülen tahkikat işlemleri devam ediyor...

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Maltepe’de korkunç kaza: İki kişi hayatını kaybetti!
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