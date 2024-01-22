Maltepe’de korkunç kaza: İki kişi hayatını kaybetti!

Kaza, dün saat 05.00 sıralarında D-100 Karayolu Küçükyalı mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Kartal istikametinde seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 AHT 982 plakalı refüje vuran otomobile, arkadan gelen 06 GAP 16 plakalı otomobil çarptı.
Kazada Haluk Ş., Hakan Y., Samet Ç. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
ARKADAN ÇARPTI KAÇTI
Arkadan gelen aracın sürücüsü ise olay yerinden kaçtı. Hastaneye kaldırılan Samet Ç. ve Hakan Y. hastanede hayatını kaybetti. Polis kaçan sürücünün peşine düştü. Şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik yürütülen titiz saha çalışmalarında; E.E.(36) isimli şahıs Üsküdar ilçesi Ünalan Mahallesindeki ikamet adresi yakalanmış, adres içerisinde yapılan aramalarda; 1 adet havalı tabanca, 9 parça halinde 3,6 gram kokain maddesi ele geçirildi.