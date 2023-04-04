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Giriş Tarihi: 4.4.2023 05:56

Maltepe'de mermer yüklü tır devrildi

Maltepe, D-100 Karayolu yan yol üzerinde ilerleyen mermer yüklü TIR, D-100 Karayolu'na uçtu. Kazada, TIR şoförü Gökhan Doğan yaralanırken, mermerler yola saçıldı.

DHA
Maltepe’de mermer yüklü tır devrildi

Kaza, saat 03.30 sıralarında Zümrütevler mevkisinde meydana geldi. D-100 Karayolu yan yoldan Kadıköy istikametine ilerleyen Gökhan Doğan yönetimindeki 34 EEU 274 plakalı mermer yüklü TIR, henüz bilinmeyen nedenle demir bariyerlere çarparak D-100 Karayolu'na uçtu. Kazada TIR şoförü Gökhan Doğan yaralanırken, yan yatan TIR'daki mermerler yola saçıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, yaralı Gökhan Doğan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu'nda trafik uzun süre kontrollü şekilde sağlandı. Yoldaki mermer parçalarının temizlemesi ve TIR'ın kaldırılmasının ardından yoldaki trafik tekrar normal seyrine döndü. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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Maltepe'de mermer yüklü tır devrildi
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