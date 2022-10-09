Maltepe’de otomobil dereye uçtu: 4 yaralı

İstanbul Maltepe Fındıklı Mahallesi İpek Sokak üzerinde meydana gelen kazada, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak Kayışdağı Deresi'ne uçtu. Kazada otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda otomobilde bulunan yaralılar kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Dereye düşen otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.