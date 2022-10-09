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Giriş Tarihi: 9.10.2022 14:47 Son Güncelleme: 9.10.2022 15:35

Maltepe’de otomobil dereye uçtu: 4 yaralı

İstanbul Maltepe’de yokuş aşağıya inmekte olan otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak dereye uçtu. Kazada otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Maltepe’de otomobil dereye uçtu: 4 yaralı

İstanbul Maltepe Fındıklı Mahallesi İpek Sokak üzerinde meydana gelen kazada, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak Kayışdağı Deresi'ne uçtu. Kazada otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda otomobilde bulunan yaralılar kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Dereye düşen otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

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Maltepe’de otomobil dereye uçtu: 4 yaralı
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